Nacho Fernández y Casco podrían despedirse de la gente de River en el Monumental

En un momento crucial para el difícil año que atraviesa River, Ignacio Fernández y Milton Casco podrían jugar su último partido en el Más Monumental. Si bien ambos arrancarán desde el banco ante Gimnasia, lo cierto es que, dada la posición de River en el Grupo B del Torneo Clausura, existe una chance concreta de que esta sea la última oportunidad para los extriperos de jugar en el Monumental. Aún saliendo campeón, como el Millonario se encuentra quinto en el Grupo B, a cuatro puntos de Vélez, podría definir todas las series hasta la final como visitante.

La misma situación corre para Enzo Pérez y Gonzalo Martínez, aunque el Mendocino tiene muchas chances de ser titular. Todo se definirá en la práctica de fútbol que dirigirá Marcelo Gallardo en el día de hoy.