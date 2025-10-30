Hay futuro en el básquet femenino de Argentina

La Selección argentina U-17 de básquet femenino se adjudicó en las últimas horas el Torneo Sudamericano, demostrando que hay bases sólidas para potenciar este deporte desde nuestro país hacia todo el mundo.

La final que ganaron las chicas contra el combinado de Venezuela se jugó en Asunción del Paraguay y el resultado final fue 67 a 46 a favor de nuestro país.

En el partido se destacaron la participación de tres jugadores que lograron un doble dígito, mientras que Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integrada al quinteto ideal junto a Santina Cherot.

Durante la jornada previa, el plantel ya había asegurado su participación en la AmeriCup U-18 que se jugará el año que viene.

Argentina mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo con una intensidad, defensa alta y una presión constante sobre el traslado rival. Desde el salto inicial impuso condiciones, con una carrera de 8-0 en apenas tres minutos que forzó el pedido de tiempo muerto por parte del cuerpo técnico venezolano.

Lejos de aflojar, el conjunto albiceleste amplió la brecha hasta un contundente 11-0. Por su parte, Venezuela mostró imprecisiones en ataque y pocas respuestas defensivas ante la energía albiceleste . El primer cuarto fue un monólogo, que se cerró con un categórico 28-6.

El equipo no bajó el ritmo ni la concentración en el segundo cuarto y continuó construyendo una ventaja sólida. Con posesiones bien administradas y una circulación de balón fluida, encontró tiros claros y efectividad en las cercanías del aro. Aunque el goleo se redujo levemente (22-15), la superioridad se mantuvo evidente en todos los aspectos del juego.

La diferencia más notoria estuvo en el perímetro. Entre los dos primeros cuartos, la Selección convirtió 7 triples con un 47% de acierto, contrastando con el bajo 8% de efectividad venezolana (1/13).

En la segunda mitad, Venezuela logró reducir la diferencia en el marcador al llevarse los dos últimos cuartos por 7-9 y 10-19, aunque sin amenazar la victoria nacional. Con el triunfo asegurado, el staff técnico rotó constantemente a sus jugadoras para otorgar minutos de juego a todas las integrantes del plantel, además de permitir que cada una aportara su cuota al resultado final.