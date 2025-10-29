Eclipse Award “voló” como una gaviota rumbo al disco ganador

Por Galopón

En una tarde soleada de fines de octubre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 14 cotejos. En el Premio “Northern Dancer” (1.200 mts.), nuestro candidato Eclipse Award ($3.05), tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una desahogada victoria luego de venir “fogoneando” la carrera desde el vamos con el favorito Indie Joy, al que despidió en la mitad de la recta final siguiendo viaje hasta el disco que cruzó con clara ventaja sobre Azul Cielo que de atropellada se agenció de la segunda chapa del marcador precediendo por poco a Sir Port, que completó el podio.

Buena demostración de este hijo de Remote, nacido y criado en el Haras “Firmamento”, que confirmó en su segundo intento todo lo que había dejado vislumbrar en el estreno –veinte días atrás- cuando escoltara a El Soñador Despierto que lo “primereara” en los metros definitorios sobre una pista que no estaba en su mejor estado. De tal manera que la revancha no tardó en llegar para alegría del equipo de trabajo del entrenador Adrián “Cebolla” Reisenahuer.

Dejó toda la impresión que será un animador de los cotejos de velocidad en esta parte final de la temporada.

Cotejo reservado para potrillos de de 3 años que no hayan ganado, ocupó el décimo turno de la programación con los once participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el “imprevisto” favoritismo de Indie Joy, que prometía un sport de $1.85, superando lo reunido por Eclipse Award ($3.05) y por Azul Cielo ($4.35).

Abiertos los partidores, los dos ejemplares más plebiscitados “primerearon” a Tesoro y a Security Stripes, de tal manera que al formalizarse la lucha Indie Joy corría con la cabeza de ventaja sobre Eclipse Award, quedando cerca Security Stripes, por delante de Tesoro y de Sir Port. Así, culminaron el recorrido de la recta de enfrente con Eclipse Award el pescuezo de ventaja sobre Indie Joy, escalonándose luego Security Stripes, Sir Port, Azul Cielo e Hito Histórico.

Trasladado el pleito al codo de la calle 41, nuestro candidato mantenía pequeña ventaja sobre el favorito que no aflojaba en la pugna, mientras Security Stripes buscaba terciar al igual que Azul Cielo y Teodesio Edition. Así, los nombrados conformando un bloque completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta Indie Joy por los palos y Eclipse Award a su costado exterior quedaron dueños de la situación y por un trecho hubo lucha, pero faltando 200 metros Eclipse Award quedó dueño de la situación. Con paso firme se dirigió rumbo al disco que cruzó con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Azul Cielo, que por el hocico dejó tercero a Sir Port.

El ganador vino en 23s.98/100 y en 48s.59/100 hasta completar 1m.13s.17/100 para los 1.200 metros de pista húmeda.