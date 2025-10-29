Chiqui Tapia adelantó novedades para el Estadio Único

Claudio Tapia confirmó en la Asamblea de la AFA a la cual asistió un representante de Gimnasia, que el Estadio Único de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona Tricampeones del mundo.

Además, adelantó que el escenario de nuestra ciudad que está en 25 y 532 será la casa de la Selección Mayor, de las juveniles y la Selección femenina de Fútbol.

A su vez, el Chiqui indicó que en caso de que se cumpla su objetivo de que el Mundial 2030 cuente con 64 equipos y pueda llevar un grupo completo para que se dispute la primera fase en Argentina, pueda albergar aunque sea un partido en la capital bonaerense. Pero esto no es lo único.

“Si todos están de acuerdo, no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina”, señaló Tapia en el comienzo de la Asamblea, con el objetivo de que el Único sea el principal estadio de todo el fútbol argentino, en el ámbito local e internacional.

Con este anuncio, además, la AFA garantizó la reparación del techo del majestuoso estadio que tiene nuestra ciudad y que comenzó a proyectarse a comienzos de la década del ’90 en el Viejo Estadio Provincial.

Asimismo, se adelantó que habrá reformas y remodelaciones para los accesos y no se descartó que la Selección Argentina pueda jugar algún amistoso de despedida antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo del año que viene.