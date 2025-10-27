Hamilton visitará la Patagonia Argentina antes de fin de año

Mientras atraviesa el duelo por la muerte de su perro Roscoe, un Bulldog que acompañó al multicampeón del mundo durante los últimos 12 años, siendo prácticamente su amuleto en el tramo más brillante de su carrera como piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton adelantó un viaje a la Argentina para visitar una parte de la Patagonia que no conoce.

En declaraciones a ESPN poco antes del Gran Premio de México que se corrió ayer (ver aparte), Hamilton recordó que ya tuvo un paso por la Antártida, pero que solamente estuvo “un día” allí, por lo que tiene decidido regresar a recorrer el territorio del Sur de nuestro país.

“Quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”, señaló el multicampeón, dejando entrever la chance de que el viaje pueda realizarse en la navidad, antes de fin de año.

Lo cierto es que será el regreso del piloto de Inglaterra al país luego de su breve visita en diciembre de 2022, días después de que la Selección argentina de fútbol se consagrará campeona mundial.

“Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina”, recordó el corredor.

Por otra parte, en la misma charla no escondió su nostalgia por la reciente pérdida de su mascota, Roscoe, que falleció hace muy poco, y reveló como atraviesa sus días sin su amigo: “Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... El viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 13 años. Ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días”.

“En todas las Navidades iba a la montaña con él y jugamos en la nieve. No tengo eso ahora, así que... Sí... Alguien me preguntó: ‘¿Vas a tener otro perro?’. Y yo dije: ‘No puedo reemplazarlo, no es un auto’. No puedo simplemente conseguir uno nuevo. Él era mi hijo”, siguió Hamilton sobre la cercanía con su mascota.