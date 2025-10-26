SIC se quedó con el clásico y va a la final

Por la segunda semifinal del URBA Top 12 Copa Macro, el San Isidro Club (SIC) se dio el gran gusto de quedarse con el clásico ante el CASI por 13-9 en La Catedral, y se clasificó a la final donde enfrentará a Newman.

El marco fue inmejorable: un clásico cargado de historia, tensión y orgullo. Ambos equipos sabían que el pase a la final tenía un valor especial, más aún tratándose del rival de toda la vida. Desde el inicio se vivió un duelo cerrado, con mucha fricción, tackles duros y escasas oportunidades de ataque.

El SIC logró tomar una leve ventaja gracias a la efectividad de Santiago Pavlovsky, quien sumó dos penales. Del otro lado, Juan Akemeier respondió con un acierto para dejar el marcador 6-3 en favor del Zanjero, resultado que reflejaba la paridad y el protagonismo de las defensas.

En el segundo tiempo, el CASI encontró espacios y, con dos nuevos penales de Akemeier, pasó al frente. Pero el SIC, fiel a su estilo, reaccionó con el empuje de su pack de forwards. En una jugada clave, Andrea Panzarini se escapaba hacia el ingoal cuando fue tackleado alto por Felipe Hileman. El árbitro Pablo Deluca sancionó try penal y tarjeta amarilla, dejando al local con uno menos.

Los minutos finales fueron de pura tensión. El CASI tuvo la chance del descuento con un penal, pero Akemeier falló su intento. Con solidez y oficio, el SIC controló el cierre del partido en campo rival y selló su pase a una nueva definición.

Con este triunfo, el Zanjero disputará su quinta final en las últimas seis temporadas, confirmando su vigencia y carácter en los momentos decisivos.