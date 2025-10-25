Toto Pueblo y unos dichos que lo volvieron tendencia

Se vienen las elecciones en Gimnasia y Esgrima La Plata, con todo planificado para la segunda quincena de noviembre, todo indica que será el sábado 29 de noviembre, y por estos días los candidatos a los comicios van terminando de definir diferentes cuestiones claves.

No obstante, el que se volvió noticia nuevamente fue Edgardo Medina, que tuvo unos dichos en un programa radial con un tono sugestivo para el presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, lo que hizo despertar un comunicado por parte del Calamar y también de la dirigencia del Lobo. Es más, tanto fue el revuelo que hasta el plantel del conjunto de Vicente López salió al cruce. Toto, otra en el lío.