El doblete de Castillo no le alcanzó a Lanús para ganar

Lanús visitó a Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y se encontró con un empate 2-2 que dejó sensaciones encontradas. El partido estuvo marcado por incidentes previos, errores arbitrales y un final dramático.

El equipo argentino comenzó con ventaja gracias a un doblete de Rodrigo Castillo en la primera mitad, uno de ellos desde mitad de cancha, para ponerse 2-0. El delantero con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata es la gran figura del Granate en esta segunda parte de la temporada, vale recordar que el Lobo todavía no percibió todo el dinero de la transferencia realizada a mediados de este año.

Pero el conjunto chileno logró reaccionar gracias a un blooper del arquero Nahuel Losada, que posibilitó el descuento, y luego consiguió la igualdad con un controversial penal sancionado en el tiempo de descuento, convertido por Charles Aránguiz.

La falta señalada por el árbitro Anderson Daronco generó protestas del banco de Lanús y aumentó la tensión en una serie que ahora queda abierta para la revancha en territorio argentino. El duelo de vuelta se jugará el próximo jueves en La Fortaleza, con todo por definirse.

Jueves de mucho fútbol

Fue un jueves muy cargado más allá de lo que sucedió con Lanús en la Sudamericana. En primera instancia por el fútbol nuestro, Argentinos Juniors se metió en la final de la Copa Argentina al vencer por 2-1 a Belgrano de Córdoba, con cierta polémica, ya que le dieron un penal bastante controvertido al Bicho que Tomás Molina cambió por gol. Hernán López Muñoz había empatado el juego y el marcador lo abrió Lucas Zelarayán.

Por otra parte, Liga de Quito le dio un golpazo al Palmeiras en la Libertadores. En lo que fue la ida en Ecuador, los locales aplastaron por 3-0 a los brasileños y sacaron una gran ventaja pensando en la vuelta en San Pablo de la próxima semana.