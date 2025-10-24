River va por el pase a la final ante la Lepra mendocina

River e Independiente Rivadavia se enfrentarán hoy a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, buscando un lugar en la final de la Copa Argentina. Mirando la otra llave, el ganador esperará por el vencedor del cruce entre Belgrano y Argentinos Juniors, que jugarán este jueves en el Gigante de Arroyito.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, la Copa Argentina representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. El acceso a esta instancia llegó luego de derrotar a Racing en cuartos, con el solitario gol de Maximiliano Salas en un partido cargado de morbo.

Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores. Si bien actualmente se ubica segundo en la tabla anual, la situación es ajustada: Boca tiene un partido pendiente contra Barracas Central y, si lo gana, podría relegar al Millonario al tercer puesto, que otorga un lugar de repechaje al certamen continental.