Definen cargos y lugares en dos listas que van a las elecciones

Mientras el equipo de Gimnasia se entrena en Estancia Chica pensando en el partido contra River por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, dos grupos de socios que ya tienen decididos competir en las elecciones están “de reunión en reunión”, tal cual le confirmaron a El Clásico en la jornada de este miércoles.

Se trata del espacio que lidera Edgardo Medina (Todo Pueblo) “Todos somos Gimnasia”, quien el viernes realizará una reunión en el primer piso de un hotel que está en la calle 7 y 66 en donde se definirán cargos y espacios dentro de la lista.

En un principio, el socio Javier Novarini, exjugador del club, sería el candidato a vicepresidente primero, mientras que Marcelo Arcelus sería el candidato a vice tercero.

Todo esto quedaría resuelto junto a otros cargos, incluso el armado de la posible secretaría de fútbol profesional que incluirá al exjugador del club Lucas Bustos, entre el viernes y la semana que viene.

Por otro lado, desde el sector de Usina Tripera que lidera Carlos Anacleto le confirmaron a este diario que también serán una opción de gestión y que van a presentar una lista. Este grupo, en cambio, no resolvió quién podría ocupar los cargos de vicepresidente o de tesorero en la lista que será presentada antes del vencimiento del plazo establecido para poder participar del acto eleccionario.

Además, desde la comisión directiva del club adhieren al pedido de convocatoria que lanzó Jorge Reina en post de una unidad entre los distintos sectores de socios, aunque la situación no está del todo clara ya que hay varios sectores que están evaluando los pasos a seguir, mientras observan como los dos grupos antes mencionados “Todos Somos Gimnasia” y “Usina Tripera” ya definieron la presentación de dos listas.

De acuerdo a lo informado a este diario, cuando se termine la gestión de Mariano Cowen la comisión directiva que asuma en el club tendrá una situación económica con un pasivo aproximado de 10 millones de dólares y un déficit operativo mensual equilibrado con el superávit mensual por ingresos del sector del fútbol profesional. Esta situación representa una reducción del pasivo en cinco millones en comparación a cómo se tomó el club en diciembre del 2022 luego de la gestión de Gabriel Pellegrino.