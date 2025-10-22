Encantador Pass mantuvo el invicto en esta pista y sumó

La disputa del Clásico “Jockey Club de Azul” (L- 1.100 mts.) completó la doble cartelera jerárquica de ayer en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo. En la oportunidad el triunfo fue para Encantador Pass, postergando con holgura a Valdobbio, mientras que cerca quedaba tercero Antiguo Secreto. De tal forma el pupilo del entrenador Marcelo Sueldo logró el tercer triunfo de su corta campaña manteniéndose invicto en esta pista, a la que seguramente volverá a visitar el próximo 19 de noviembre, en oportunidad de la disputa del Clásico “Ciudad de La Plata” ( G II-1.200 mts.).

Cotejo reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupó el séptimo turno de la programación con nueve participantes en pista, ya que Vendaval Joy faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Antiguo Secreto, que prometía un sport de $2.75, superando levemente lo reunido por Encantador Pass ($2.90) y por Valdobbio ($3.45). Casualmente, los tres más jugados ocuparon los mejores lugares en la definición.

Abiertos los partidores, Viejo Cuchara tomó decididamente el comando del lote y al formalizarse la carrera, corría con dos cuerpos de ventaja sobre Encantador Pass, escalonándose luego Candidato Zen, Antiguo Secreto y Valdobbio. Enseguida volcaron el codo de la calle 41 y avanzando fuerte pro afuera el favorito pasó a enseñar el camino con pequeña ventaja sobre Encantador Pass, moviéndose cerca Candidato Zen, Valdobbio y Viejo Cuchara.

Así pisaron la recta con Antiguo Secreto y Encantador Pass fusta y fusta, pero enseguida la promesa de lucha se diluyó porque el conducido por Gonzalo Borda se deshizo de su rival y se encomendó al disco que cruzó con dos cuerpos y medio de luz sobre Valdobbio, que por tres cuartos de cuerpos dejó tercero a Antiguo Secreto.

El ganador vino en 22s.76/100 y en 45s.40/100 hasta completar 1m.04s.21/100 para los 1.100 metros de pista normal.