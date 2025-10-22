Se viene la segunda del Regional Amateur

El pasado domingo comenzó el Regional Amateur para Unidos de Olmos y Malvinas, que se enfrentaron entre sí en el sintético del oeste platense con victoria contundente para los dirigidos técnicamente por Leandro Sarco. Fue 3-0, con un triplete de Damián Anriquez, un futbolista que viene con una larga trayectoria en el ascenso y de último paso por Fénix en la Primera B Metropolitana.

Ahora será momento de la segunda jornada del grupo que comparten junto a Las Mandarinas de Brandsen y El Salado de General Belgrano. Los partidos se van a dar el próximo jueves, con el Azulgrana visitando a los primeros mencionados en un juego que comenzará a las 16.30 con arbitraje de Abigail López, en tanto que los de Las Quintas enfrentarán a los segundos a partir de las 18.00, con Matías Mora impartiendo justicia.

Vale recordar que este sábado y domingo no habrá Liga por las elecciones.