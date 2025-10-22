Gimnasia es un cabildo abierto

La derrota del domingo ante Estudiantes despertó aires de cambio en Gimnasia y en varios socios que el lunes fueron a manifestarse a la puerta de la sede.

La situación es delicada, y a menos de un mes de las elecciones trascendieron reuniones, plenarios y encuentros en búsqueda de la unidad institucional que difícilmente pueda concretarse.

Por un lado, el reconocido socio y exvicepresidente Jorge Reina estaría impulsando un encuentro con referentes de distintos sectores para tratar de conformar un frente de unidad y lograr una gobernabilidad plena para el próximo mandato del club que comenzará a finales del 2025 y se extenderá hasta noviembre del 2028.

Fuentes del actual gobierno del club tomaron la medida con beneplácito y aceptaron la iniciativa confirmando que estarán presentes en el caso de que se haga este encuentro en la jornada de hoy. Es que puertas hacia adentro se considera que Reina es el único que podría garantizar con un préstamo, el capital que hace falta para pagar los sueldos y aguinaldos en diciembre y asegurar el funcionamiento institucional sin el recorte de empleados y una posterior lluvia de juicios laborales.

Detrás de la iniciativa de Reina se sumarían también los sectores de Patiño, Di Loreto y hasta el de Chaparro, que ya había mostrado intenciones de ser presidente en las últimas elecciones.

Por otro lado hay dos sectores que no irían al plenario y que ya tienen definido presentarse en las elecciones: uno de ellos es el de Usina Tripera, que de un momento a otro anunciará su presencia en el acto electoral con Carlos Anacleto como posible candidato a presidente.

Según trascendió, hasta el momento no habían surgido avances con respecto a la candidatura de Anacleto, debido a que el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que obtuvo el Gobierno nacional no le jugaban a favor con la imagen de algunos socios ligados a este espacio como Federico Sturzenegger.

Además de ellos también está el sector de Toto Pueblo que ya definió que presentará una lista y mostró una plataforma de gestión. Este grupo se reúne todas las semanas y ya reunió a más de 300 personas que están trabajando para ser una opción de gobierno después de noviembre.