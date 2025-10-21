Se cerró la fecha 13 del Torneo Clausura

En el cierre de la fecha 13, este lunes San Lorenzo venció 2-1 a Atlético Tucumánen el Monumental José Fierro. El elenco azulgrana, que usó una indumentaria especial en homenaje a los campeones de 1972, volvió a la victoria en medio del conflicto institucional. El Decano tuvo un panorama similar ya que sus jugadores no concentraron debido a una antigua deuda económica que la dirigencia mantiene con el plantel. A pesar del contexto adverso el dueño de casa se puso en ventaja antes del primer cuarto de hora, cuando Ortiz capitalizó una desinteligencia defensiva y festejó el prematuro 1 a 0. En la última jugada del primer tiempo Matías Mansilla llegó tarde a un despeje y golpeó a Alexis Cuello. El árbitro Bruno Amiconirecibió el llamado del VAR y luego de revisar la jugada sancionó penal. El propio Cuello lo capitalizó y firmó el empate. Ya en el complemento, la visita volvió a golpear de pelota parada y a salida de un tiro de esquina Nicolas Tripichio anticipó a todos y decretar el 2-1.

Por otra parte, Riestra le ganó 1-0 a Instituto y escaló a la primera posición de la zona B y luego Tigre y Barracas igualaron 2-2.