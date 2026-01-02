Comienza la 48 edición del Rally Dakar

La 48ª edición del Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero de 2026, asoma como uno de los desafíos más exigentes desde su desembarco en territorio asiático. Con un recorrido que supera los 4.900 kilómetros cronometrados y la novedosa incorporación de dos etapas maratón —en las que los competidores deberán arreglárselas sin la asistencia de sus equipos—, la competencia volverá a poner a prueba la resistencia y la estrategia de los participantes. Como es tradición, Argentina tendrá una presencia destacada con 20 representantes.

La ausencia de la emblemática etapa de 48 horas y del temido Empty Quarter, el segundo desierto más grande del planeta, no mermó el atractivo de la competencia. Por el contrario, el Dakar 2026 registró un aumento en la cantidad de inscriptos, confirmando su vigencia como la carrera más dura del mundo y como la primera gran cita del calendario del Campeonato Mundial de Rally Raid.

La actividad comenzará el 3 de enero con el prólogo en la ciudad portuaria de Yanbu, punto de partida de un extenso recorrido que finalizará en la misma región el 13 de enero. En total, los coches afrontarán 7.994 kilómetros y las motos 7.906, con 4.480 y 4.748 kilómetros cronometrados, respectivamente. Solo en cuatro jornadas los trazados de autos y motos serán diferentes, una particularidad poco habitual en la competencia.

Las mayores exigencias llegarán con las etapas maratón. La primera se disputará el miércoles 7 de enero en Alula, con 451 kilómetros de especial (526 totales) para los coches y 417 cronometrados (492 totales) para las motos. La segunda maratón tendrá lugar entre Wadi Ad-Dawasir y Bisha, los días 13 y 14, con especiales superiores a los 410 kilómetros en jornadas consecutivas.

La segunda semana concentrará los tramos más extensos. Tras el día de descanso del 10 de enero en Riad, el domingo 11 los competidores recorrerán hasta 462 kilómetros cronometrados rumbo a Wadi Ad-Dawasir, en una etapa que alcanzará los 876 kilómetros totales. Al día siguiente, deberán afrontar otros 481 kilómetros de especial, completando un Dakar que promete ser tan exigente como inolvidable.