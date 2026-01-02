Sin refuerzos, Boca pone primera en la pretemporada

Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días, el comienzo de la pretemporada de Boca este viernes dista del escenario ideal que hubiese querido Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para 2026: no habrá refuerzos.

Aunque el plantel de a poco inició una reducción interna, con las salidas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, sumado a que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán considerados en la próxima temporada, por ahora no se vio un efecto proporcional en las llegadas.

Hasta el momento, las “caras nuevas” con las que contará Ubeda serán los juveniles que fueron promovidos de la Reserva campeona con Mariano Herrón: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Este inicio de la pretemporada será clave para conocer si Javier García seguirá una temporada más en el club tras haber finalizado su vínculo el 31 de diciembre y quien sí confirmó su presencia un año más es el español Ander Herrera.