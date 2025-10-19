Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 y Marruecos hizo historia

La ilusión se esfumó en Santiago de Chile. La Selección Argentina Sub 20 perdió 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial y se quedó a las puertas de su séptimo título. El equipo de Diego Placente nunca logró encontrarle la vuelta al partido decisivo y fue superado por la eficacia del delantero Yassir Zabiri, autor de los dos tantos del encuentro.

En el Estadio Nacional de Santiago, la Albiceleste intentó imponer su juego, pero se topó con un rival sólido y contundente. Zabiri, atacante de 20 años que milita en el Famalicao de Portugal, aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo y con sus dos remates al arco sentenció la final, dándole a Marruecos la primera estrella de su historia en la categoría.

Pese a la derrota, el conjunto argentino cerró un gran certamen: regresó a una final del Mundial Sub 20 después de 18 años y volvió a posicionarse entre las potencias juveniles del mundo. El plantel de Placente dejó una imagen competitiva y un proyecto que ilusiona a futuro.

Con este resultado, Argentina deberá esperar para intentar ampliar su récord histórico de títulos, que se mantiene en seis, mientras que Brasil sigue como su principal perseguidor con cinco. En tanto, Colombia completó el podio tras vencer a Francia en el partido por el tercer puesto.

No pudo ser para los pibes, pero el recorrido dejó esperanza: el Sub 20 argentino volvió a estar en los primeros planos del fútbol mundial.