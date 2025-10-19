El Pincha está arriba en el historial de partidos

El partido de hoy marcará el clásico número 190 entre el Pincha y el Lobo contemplando los enfrentamientos tanto en la era amateur como profesional del fútbol argentino.

Según indica la historia, el primer partido amateur entre ambos equipos se jugó el 27 de agosto de 1916 (casi 89 años antes del último en la vieja cancha de Estudiantes que se jugó el 28 de agosto de 2005) en el mismo estadio en donde se medirán hoy en 1 y 57.

En aquella ocasión, el Lobo ganó 1 a 0 con un gol en contra de Dante Indart.

En total, se jugaron 189 partidos entre la era amateur y profesional y Estudiantes acumula una ventaja de 16 partidos a favor del Lobo, que ganó 51 clásicos contra 67 de su eterno rival.

Gimnasia, además, hace más de 22 años que no puede derrotar al Pincha jugando de visitante, ya que la última vez decretó la salida de Oscar Cacho Malbernat y el posterior arribo de Carlos Salvador Bilardo a la conducción técnica cuando en el otoño de aquel año Gimnasia le ganó a Estudiantes 4 a 2 el 20 de abril del 2003.

Lo que indica el Historial

Partidos jugados: 189

Victorias de Gimnasia: 51

Victorias de Estudiantes: 67

Empates: 71

Goles de Gimnasia: 223

Goles de Estudiantes: 272