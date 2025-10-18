Definiciones y sorpresas en la previa del clásico platense

La cuenta regresiva para el clásico platense ya está en marcha. Mañana, desde las 15.00, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en el Estadio UNO con el arbitraje de Facundo Tello. Por eso, a 48 horas del partido, ambos equipos realizaron este viernes prácticas clave para terminar de delinear sus formaciones titulares.

En el Pincha, Eduardo Domínguez sorprendió al ensayar un cambio de esquema táctico, dejando atrás el 4-3-3 habitual para probar con un 4-3-1-2. La gran novedad es la inclusión de Tiago Palacios como enlace detrás de los delanteros y Edwuin Cetré acompañando a Guido Carrillo en ataque. La idea del DT es explotar los espacios que suele dejar Gimnasia en el fondo y no dejar tan aislado al goleador de Magdalena.

La práctica se llevó a cabo en el Estadio UNO, con una sesión de fútbol formal de 30 minutos que dejó señales claras del equipo que tiene en mente Domínguez. Este sábado, en el último entrenamiento en el Mariano Mangano, el plantel realizará trabajos con pelota parada y quedará concentrado para el partido.

La formación que paró el Barba fue: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Medina; Palacios; Cetré y Carrillo.

Del otro lado, en Estancia Chica, el equipo de Fernando Zaniratto también ensayó variantes. El flamante DT interino apostó por cambios fuertes en defensa y mediocampo. La primera sorpresa fue el ingreso de Enzo Martínez como segundo marcador central, reemplazando a Suso, mientras que Renzo Giampaoli podría ir por Germán Conti.

Pero la gran novedad es la posible inclusión desde el arranque de Nicolás Barros Schelotto, juvenil de 19 años que aún no debutó en Primera y fue probado como volante central junto a Augusto Max. Además, Lucas Castro volvió a jugar como enganche y Manuel Panaro pelea con Fabricio Corbalán por un lugar en la banda derecha.

La probable formación del Lobo sería: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Martínez o Conti, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto; Panaro o Corbalán, Castro, Merlini; Torres.

Con los equipos casi definidos y la ciudad en ebullición, el clásico promete ser intenso. Estudiantes busca afirmarse en zona de playoffs y Gimnasia quiere dar el golpe para asegurar la permanencia. La historia vuelve a escribirse este domingo en UNO.