Fuerte operativo de seguridad para el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), confirmó un amplio operativo de seguridad para el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se disputará este domingo 19 de octubre a las 15 en el Estadio UNO.

En total, más de 900 personas participarán del despliegue preventivo, que incluirá 570 efectivos policiales, 200 agentes de seguridad privada, 140 trabajadores de Utedyc, además de cinco ambulancias, personal de Cruz Roja y bomberos. Las puertas del estadio se abrirán a las 12.00, y se recomienda a los hinchas asistir con tiempo para evitar demoras en los ingresos.

Aprevide informó que se realizarán controles de entradas, carnets y DNI mediante el uso de dispositivos móviles, y recordó que se aplicará el Derecho de Admisión. Quienes intenten ingresar con credenciales ajenas o evadir los controles podrán ser sancionados por el club o la propia agencia.

El operativo estará reforzado con el sistema de cámaras de seguridad en el interior y exterior del estadio, y contará con el apoyo del Centro de Monitoreo Municipal. Además, habrá presencia policial y cortes en los principales accesos a la ciudad, el Bosque platense, y zonas de concentración de hinchas, como Avenida 7 y 50, las sedes sociales y las inmediaciones del estadio UNO, desde la noche previa al encuentro.

Entre los cortes de calles previstos, se destacan los ubicados en Avenida 1 y 53, 2 y 54, 2 y 55, 2 y 56, 2 y 57, 2 y 58, Avenida 1 y 57 y 1 y 59, además de operativos especiales en el Bosque sobre Avenida Iraola, Calleja Prossi y Cuccolo.

Finalmente, las autoridades recordaron que está prohibido el ingreso con vestimenta o insignias de otros clubes, así como con material pirotécnico, bengalas, papeles o banderas agraviantes. En caso de detectarse pirotecnia dentro del estadio, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Aprevide reiteró su pedido de colaboración y asistencia temprana, con el objetivo de garantizar una jornada segura y disfrutar del clásico platense sin violencia.