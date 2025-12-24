Después de la gloria, el desafío mayor: Estudiantes entra en modo reconstrucción sin soltar la ambición

Estudiantes cerró el 2025 de manera soñada. El Clausura y el Trofeo de Campeones le pusieron un broche de oro a una temporada intensa, con festejos multitudinarios, identidad recuperada y un equipo que volvió a acostumbrarse a ganar. Sin embargo, en City Bell ya saben que el mayor desafío empieza ahora: administrar la gloria y proyectar el futuro sin perder competitividad.

Tras los festejos y el merecido descanso, el plantel quedó licenciado hasta el martes 6 de enero. El regreso al trabajo será el miércoles 7, cuando comience la pretemporada con la cabeza puesta en un 2026 exigente, que volverá a tener competencia internacional y objetivos altos. Pero antes de hablar de refuerzos, hay una prioridad absoluta: la continuidad de Eduardo Domínguez.

El Barba se transformó en bandera del ciclo moderno del club. Cinco títulos en menos de tres años lo colocaron en un lugar de privilegio en la historia pincharrata y la dirigencia quiere que siga. La negociación, sin embargo, no es sencilla. El propio Agustín Alayes confirmó que ya hubo un primer contacto con Marcos Angeleri y que las charlas avanzan con buena sintonía. “Eduardo quiere mucho al club y hay coincidencias sobre el proyecto”, explicó, dejando en claro que el DT está al tanto de un escenario económico más ajustado para el próximo año.

La premisa es clara: cuidar la salud financiera sin resignar ambición deportiva. No vender todo, pero sí generar recursos. Armar un plantel competitivo para la Copa, seguir sumando puntos pensando en el Mundial de Clubes y sostener una línea de trabajo que funcionó. Ese equilibrio es el gran desafío del mercado.

En ese contexto aparece otro nombre clave: Santiago Ascacíbar. Capitán, símbolo y figura, el Ruso atraviesa un momento bisagra. Su salida parece probable y su futuro será uno de los temas centrales del verano. Desde el club saben que hay intereses fuertes y que la decisión final estará atada a una oferta que cierre en lo deportivo y económico. Ascacíbar, mientras tanto, dejó en claro que primero estuvo el título y después vendrán las decisiones.

También hay otros casos a resolver, como el de Cristian Medina, quien llegó libre, fue protagonista y tiene una situación contractual que le permite definir su futuro con mayor autonomía. “Es probable que se vaya”, admitieron desde el área de fútbol, aunque deberá presentarse al inicio de la pretemporada.

Estudiantes entra en una etapa clave. Con el respaldo de los títulos, pero sin margen para errores, el Pincha empieza a jugar otro partido: el del armado, las decisiones finas y la continuidad de un proyecto que volvió a ponerlo en lo más alto. Ganar fue difícil. Volver a hacerlo, lo será aún más. Y ahí estará la verdadera prueba.