Anacleto acordó de palabra a Miramón y Zaniratto tiene la palabra por Falcao García

El presidente de Gimnasia Carlos Anacleto llegó a un acuerdo de palabra con Juan Ignacio Miramón para concretar el regreso del fútbol por una temporada al Lobo.

El club, además, ya acordó los términos de la salida del volante a préstamo con Lille de Francia, ya que se confirmó que en Boca no tendrá rodaje como titular, ya que el puesto está cubierto con el jugador campeón del mundo Leandro Paredes.

Si bien todavía hay diferencias con una de las personas que ofician como representante del volante, entre el club y el jugador existe una gestión directa y todo hace indicar que será anunciado entre mañana y el viernes.

Además de Juan Ignacio Miramón, a Carlos Anacleto le ofrecieron al delantero Radamel Falcao García, que el próximo 10 de febrero cumplirá 40 años.

El exdelantero de River acaba de terminar su contrato en el Millonarios de Colombia en donde apenas jugó 12 partidos en todo el año, pero marcó 12 tantos.

Ahora, a punto de cumplir 40 años y con una dilatada trayectoria internacional, Falcao García apunta a volver al fútbol argentino para repuntar su imagen y nivel y pelear un lugar en la Selección de su país que competirá en el Mundial del año que viene.

River ya desistió de su contratación y el representante lo está ofreciendo a otros clubes. Según se supo, el técnico Fernando Zaniratto puso algunos reparos en la contratación de Falcao, ya que su llegada elevaría el promedio de edad de un plantel que ya tiene a Lucas Castro (36 años), Ignacio Fernández (cumplirá 36 el 10 de enero) entre otros.

Además, el presidente tuvo un acercamiento con un delantero que nació en La Plata y actualmente está jugando en Inglaterra, pero las diferencias son muy grandes.

En tanto que una vez que se anuncie el arribo de Miramón, se buscará avanzar en la vuelta oficial del marcador Milton Casco.