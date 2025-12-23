Es Aristocrático, es candidato en el Clásico por “derecho propio”

POR GALOPÓN

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de catorce carreras, entre las 14.30 y las 21. En el tradicional Clásico “Uberto F.Vignart” (G III-1.200 mts.), confiamos en Es Aristocrático, un rendidor hijo de Angiolo con una cartilla de presentación que lo ubica en la cúspide de los reyes de la velocidad en este medio. Imbatible desde el mes de julio pasado hasta el 19 de noviembre, día que cayera por la cabeza ante El Resero Con Capa en un final tan emotivo como polémico, con reclamo mediante, que el Comisariato desestimó a pesar que existe un sesgo del ganador en el final. Pasado el trago amargo esta tarde vuelve a la pista para retomar la senda triunfal, esperando, quizás, una revancha ante quien lo privara de alzarse con el “Ciudad de La Plata” –recordar que en la edición anterior se vio postergado por El Mejor Recuerdo-. y para ello hoy tendría que pisar fuerte.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el noveno turno de la programación, con un lote de siete reconocidos velocistas, dispuestos a llevarse los $7.980.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Es Aristocrático, es imposible soslayar las posibilidades que le caben a dos o tres contrincantes, tal el caso de su compañero de stud Encantador Pass, un potrillo de una campaña tan corta como explosiva ya que es titular de cuatro éxitos –dos de ellos de corte clásico- en seis presentaciones, que lo convierten en un rival de fuste. También acude al convite con mucha chance Oro Azteca, dueño de una sanidad de acero, ya que en los últimos 33 días será el cuarto compromiso al más alto nivel. Y todavía queda Valdobbio, un enemigo de cuidado para el que raye.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 2 – 4 – 1

2da.) 8 – 2 – 6

3ra.) 2 – 4 - 5

4ta.) 3 – 2 – 6

5ta.) 3 – 4 - 6

6ta.) 5 – 7 – 1

7ma.) 4 – 6 – 9

8va.) 2 – 11 – 9 - 1

9na.) 2 – 4 - 5

10a.) 9 – 10 – 20 - 16

11a.) 14 - 9 – 1

12a.) 10 – 8 – 4 - 5

13a.) 7 – 13 – 2

14a.) 9 – 17 – 5 - 10