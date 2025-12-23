El Rusito en el centro de la escena: Boca asoma, River se baja y Estudiantes espera

El mercado de pases ya empezó a dar señales en Estudiantes y uno de los nombres que vuelve a quedar bajo la lupa es el de Santiago Ascacíbar. Referente, capitán y pieza clave del ciclo campeón, el volante atraviesa días de rumores, sondeos y decisiones, aunque en La Plata saben que el escenario no cambió demasiado respecto a mercados anteriores.

Durante las últimas semanas, el nombre del Rusito volvió a vincularse con River Plate, una posibilidad que generó ruido entre los hinchas. Sin embargo, tal como se venía manejando puertas adentro, nunca fue prioridad para el mediocampista cambiar de club dentro del fútbol argentino. Esa postura terminó por cerrar la puerta y llevó a que el Millonario desistiera de avanzar por su contratación.

Con River fuera de carrera, en el plano local apareció el interés de Boca Juniors. Por ahora, solo son sondeos y consultas informales, sin una oferta concreta sobre la mesa. Además, en Estudiantes tienen en claro que cualquier salida de Ascacíbar debería darse únicamente mediante una venta al exterior, con números que conformen a todas las partes.

Ese punto es clave: el volante tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, renovado y mejorado a comienzos de este año, y es uno de los mejores pagos del plantel. Su tasación ronda los 6 millones de dólares y el club no tiene urgencias económicas que lo obliguen a desprenderse de una de sus banderas futbolísticas.

En el exterior, algunos clubes ya empezaron a mover fichas. Santos es uno de los que habría consultado condiciones, pensando en reforzarse de cara a la Copa Sudamericana 2026. De todos modos, el contexto personal también pesa: Ascacíbar está cómodo en La Plata, afianzado junto a su familia y consolidado como líder del equipo que conduce Eduardo Domínguez.

Tras cerrar el año con títulos y protagonismo, el propio jugador dejó en claro que primero estaba el cierre de la temporada y luego llegaría el tiempo de pensar en el futuro. Hoy, con River descartado, Boca expectante y el exterior como única vía real, la chance de que el Rusito siga vistiendo la roja y blanca en 2026 es tan concreta como valiosa para Estudiantes.