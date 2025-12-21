Tras el coqueteo con Boca, Borja definió su futuro

La posibilidad de que Miguel Ángel Borja cruzara de vereda hacia Boca agitó la polémica, pero el atacante ya encaminó su futuro. El delantero tiene un acuerdo verbal para sumarse al Cruz Azul por dos temporadas.

El colombiano, de 32 años, no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y decidió cerrar su ciclo en Núñez. Con 62 goles en 159 partidos, Borja deja un paso con altibajos y todo indica que buscará relanzar su carrera en la Liga MX.