Anacleto cerró a Nacho Fernández y va por más en el Lobo

Con pie de plomo, seguridad y equilibrio-. Así parecen transitar los primeros días de gestión los integrantes de Usina Tripera, con Carlos Anacleto a la cabeza, para poder empezar a transformar la realidad del Lobo en el 2016.

A la llegada de Germán Brunatti como director deportivo, se le sumó la contratación oficial de Fernando Zaniratto como técnico de la Primera por un año para estar al frente del equipo para el año 2026.

Finalmente ayer se le dio cumplimiento a un viejo anhelo de hinchas, socios y también de los integrantes del cuerpo técnico y se anunció el regreso de Ignacio Nacho Fernández que será presentado como nuevo refuerzo el lunes a las 10 de la mañana en la sede de calle 4.

La decisión de presentar al histórico mediocampista en el Polideportivo fue muy bien recibida por todo el pueblo tripero, que comienza a notar un cambio en el área de la comunicación del club favoreciendo y potenciando el acercamiento de los protagonistas a los vecinos del centro de La Plata y poniendo en valor las instalaciones del edificio de calle 4 para facilitar el trabajo de los medios de comunicación por la cercanía con el centro de la ciudad a diferencia de Estancia Chica que está en Abasto.

De esta manera, el regreso de Nacho se vivirá como una verdadera fiesta el lunes en la sede del Lobo, en donde el presidente Anacleto presentará la vuelta de un jugador muy querido, que ya en otros momentos fue buscado por Gabriel Pellegrino, incluso cuando Maradona era el director técnico, y no se había podido lograr ese objetivo.

Nacho Fernández, que formó parte del equipo que devolvió a Gimnasia a Primera división con Pedro Troglio, llega al Lobo en plenitud tras una dilatada y jerarquizada carrera en el exterior y en River, club que lo adoptó como uno de los referentes del ciclo más exitoso del siglo XXI con Marcelo Gallardo como entrenador.

De esta manera, Carlos Anacleto se aseguró el mejor regalo de Navidad para los hinchas del Lobo, que saben que el presidente va a mantener la base del equipo que repuntó la campaña en la última parte del 2025, y que ahora con Zaniratto confirmado, Brunatti coordinando y Nacho Fernández como referente y posiblemente nuevo capitán del equipo, buscará impulsar un cambio de mentalidad y pelear por clasificar a copas internacionales además de luchar por el título.

Además de la contratación de Ignacio Fernández, ayer Usina Tripera avanzó en las gestiones para acceder a capitales privados que podrían colaborar económicamente en la generación de ofrecimientos para destrabar y anunciar antes de fin de año el regreso de Milton Casto, la venta del 50 por ciento de Alan Lescano, la vuelta de Nacho Miramón, la llegada de un número 11 que está jugando en el exterior.

A todo se sumará un recorte del plantel profesional con las posibles salidas de Ingolotti, Briasco, Hurtado, Changali, Silva Torrejón, que podrían seguir los pasos de Piedrahita y buscarse nuevos horizontes.

Se evaluará el futuro de Lucas Castro, sobre la base de los objetivos cumplidos y el rendimiento del jugador y se apuntará a mejorar la situación de Merlini, Barros Schelotto y el Mono Insfrán, a quien consideran una pieza clave del equipo que se está armando para competir en el año 2026.