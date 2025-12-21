Ascacíbar no le cerró las puertas a Estudiantes

Uno de los grandes referentes que tiene el plantel de Estudiantes es Santiago Ascacíbar, el Ruso siendo capitán del equipo y levantando considerablemente su rendimiento luego de algunos meses donde no tuvo la mejor forma. El oriundo de Villa Elvira es pretendido por varios equipos, en especial River Plate, y tiene contrato con el Pincha hasta diciembre de 2026, por lo que parece que su continuidad por City Bell es difícil.

No obstante, parece complejo que Ascacíbar defienda la camiseta del Millonario más allá de la insistencia que puedan tener los comandados por Marcelo Gallardo y no le cerró las puertas a una renovación con el León, a sabiendas de que está muy cómodo en la institución, pero igual pretendiendo salir al exterior, volver a hacer una diferencia económica y coquetear nuevamente con el seleccionado argentino de fútbol.

Será una semana decisiva para el futuro del Ruso, ya que River vendrá con toda su artillería, pero todo indica que el volante le dirá que no a esa posibilidad y en Estudiantes se ilusionan.