Estudiantes cerró el año con otro título





Estudiantes de La Plata aprovechó el envión anímico tras consagrarse campeón del Torneo Clausura y coronó un cierre de año ideal al quedarse con el Trofeo de Campeones, luego de vencer 2-1 a Platense.

El partido comenzó favorable para el Calamar, que se puso en ventaja gracias al gol de Franco Zapiola, pero el Pincha reaccionó a tiempo y dio vuelta el resultado con una actuación decisiva de Lucas Alario, autor de un doblete que selló la consagración.

Con este triunfo, Estudiantes sumó un nuevo título a sus vitrinas y reafirmó su gran presente futbolístico, confirmando el dominio mostrado a lo largo del semestre y cerrando el año como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.