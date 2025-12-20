Ever Banega no sigue en Newell’s

“Banega no va a seguir en Newell’s”, esa fue la bomba que lanzó Roberto Sensini en la conferencia de prensa de presentación de Orsi-Gómez como los nuevos entrenadores de la Lepra.

El exjugador de la Selección Argentina, que volvió del exterior para vivir su segunda etapa en el club del que es hincha fanático, no la pasó bien en el último tiempo. De hecho, fue muy cuestionado por los hinchas por su bajo rendimiento en esta temporada, en la que Newell's peleó por no descender hasta el final.

Si bien analiza ofertas de la MLS, no se descarta que el mediocampista de 37 años se retire del fútbol profesional.

“Todos saben que soy hincha del club, no vine para esto pero toca dar la cara”, fue el textual que había dicho Ever luego de salvar a la Lepra del descenso.