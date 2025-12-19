Soy La Líder se venía de un “viaje” pero Primera Fila le cortó el vuelo

POR GALOPÓN

En una tarde extremadamente calurosa abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el Clásico “Los Criadores” (2.000 mts.), la victoria fue para Primera Fila que de esta forma regresó a la senda triunfal tras dos puestos rentados consecutivos. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino de menor a mayor, mientras Soy La Líder le prendía mecha a la punta de la carrera; de a poco se fue acercando y ya en las postrimerías del codo venía midiendo a la puntera, para en la recta pasarla de largo. En el disco la conducida por el jockey Kevin Banegas le ganó a Soy La Líder por cuatro cuerpos, mientras que a similar margen Increpante clasificaba en el tercer lugar. Así, la pupila del entrenador José Blanco logró el cuarto triunfo –y primero de corte jerárquico- de una regular campaña, ya que en trece salidas nunca quedó afuera del marcador rentado. Carrera reservada para yeguas de años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con las ochoparticipantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Paxing, con un sport de $1.80, superando lo reunido por Increpante ($3.15) y por Primera Fila ($4.45).

Abiertos los partidores y formalizada la carrera, Soy La Líder salió resueltamente a beber vientos y rápidamente le sacó ventajas a Paxing que intentaba seguirle el compás. Al internarse en el codo del Colegio Nacional, la puntera corría con dos largos y medio de ventaja sobre Pasaron Cosas que pasaba al sitial de escolta, por delante de Paxing, quedando luego Increpante e Illa Alegre. Ya en el opuesto, continuaba firme en su andar Soy La Líder manteniendo ventaja sobre Pasaron Cosas, Increpante e Illa Alegre.

Al entrar al codo de la calle 41, el puntero corría con pequeño margen de luz sobre Paxing que avanzó por los palos, en una misma línea con Increpante y Pasaron Cosas, mientras que desde el fondo progresa Primera Fila. En la mitad de la elipse, se apretaron más los márgenes de tal forma que la puntera ya tenía encima a Paxing y a Increpante, y se agrandaba la figura de Primera Fila. La entrada a la recta fue con Soy La Lider al frente pero enseguida cargaron Increpante y más abierta venía como una tromba Primera Fila. Así, faltando 150 metros pasó de largo Primera Fila para cruzar el disco con cuatro cuerpos de luz sobre Soy La Líder, mientras que Increpante completaba el podio.

La ganadora vino en 25s.97/100; en 50s.63/100; en 1m.15s.30/100 y en 1m.40s.98/100 hasta completar 2m.05s.56/100 para los 2.000 metros de pista normal.