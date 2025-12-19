Zaniratto ya trabaja en el armado del plantel para el 2026

Luego de que Gimnasia hiciera oficial la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador del primer equipo, ahora la Secretaría Técnica albiazul y el técnico empezaron a trabajar en el plantel con el que se contará para la temporada 2026.

Cabe recordar que el plantel tripero retomará los entrenamientos en Estancia Chica para dar comienzo a la pretemporada el viernes 2 de enero. Toda la preparación física y futbolística tendrá lugar en Abasto -amistosos incluidos-, antes del debut en el Torneo Apertura ante Racing en 60 y 118.

Tal como adelantó este medio, Gimnasia comprará un porcentaje de la ficha de Enzo Martínez para seguir contando con sus servicios. Ahora resta negociar por su compañero de zaga, Renzo Giampaoli que ya manifestó su deseo de continuar en el Lobo y el club quiere contar con él por pedido de Zaniratto.

Franco Torres y Gonzalo González son otros dos futbolistas que seguramente renueven su vínculo con la institución. El último de los apellidos es el de Ivo Mammini, quien se encuentra recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados, por lo cual de mínima se buscará una continuidad al menos hasta que se recupere, aunque no se descarta que se le pueda extender por una temporada más.

Respecto al mercado de pases, todos los ojos están puestos en la negociación con Nacho Fernández. Mientras sigue el tire y afloje entre la representación del jugador y el presidente Carlos Anacleto, todo se resolverá de manera positiva cuando el futbolista regrese de sus vacaciones.