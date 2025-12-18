Estudiantes afina detalles para la final en San Nicolás

Estudiantes ya cambió el chip. Luego de la consagración en el Clausura y con el festejo todavía latente, el plantel retomó los entrenamientos en City Bell enfocado en el último gran objetivo del año: la final del Trofeo de Campeones frente a Platense, que se jugará este sábado desde las 18 en el Estadio Único de San Nicolás.

La vuelta a las prácticas dejó sensaciones positivas para Eduardo Domínguez. A excepción de Santiago Arzamendia, todos los futbolistas trabajaron a la par del grupo. Guido Carrillo, Tiago Palacios y Santiago Núñez, que habían terminado con distintas molestias físicas la final ante Racing, respondieron bien y se entrenaron con normalidad. Si no surge ningún inconveniente, estarán disponibles para el duelo decisivo ante el Calamar.

La contracara de la jornada fue la confirmación de la baja más dolorosa. Arzamendia sufrió la rotura de ligamentos cruzados y menisco de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera de la final y lo obligará a pasar por el quirófano. El propio lateral lo comunicó en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Son momentos de felicidad y tristeza al mismo tiempo… desde hoy me toca enfrentar un campeonato aparte”. Un golpe duro para el cuerpo técnico, que pierde una pieza clave en el sector izquierdo.

Con ese panorama, Domínguez tendrá tres entrenamientos más para terminar de definir el 11 que irá por una nueva estrella. La base está clara y el objetivo también: cerrar el 2025 con otro título y sostener el envión anímico que generó el campeonato reciente.

En paralelo, quedó confirmado el operativo de seguridad para la final. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Aprevide, dispuso un despliegue de más de 470 efectivos de la Policía Bonaerense, 150 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, personal médico y Bomberos. Las puertas del estadio abrirán a las 15 y no habrá venta de entradas en el lugar.

El ingreso será exclusivamente con DNI físico, que será escaneado en los accesos, y se aplicará el derecho de admisión con controles digitales. Además, habrá recorridos obligatorios para ambas parcialidades, con acompañamiento policial preventivo y paradores sobre las rutas para evitar cruces.

Estudiantes partirá desde el Estadio UNO, tomará la Ruta 6 y luego la Ruta 9, ingresando a San Nicolás por avenida Presidente Perón hacia avenida Rucci. Sus hinchas ocuparán la Popular Reynoso, la Platea Rucci y un sector de la Platea del Pozo.

Con el equipo casi completo, una baja que obliga a rearmar y un operativo de seguridad minucioso, Estudiantes se prepara para otra cita grande. El sábado, en San Nicolás, el Pincha buscará sumar una nueva estrella y cerrar el año a lo grande.