Todos a San Nicolás: la Familia Pincha se alista para una nueva movilización

Estudiantes de La Plata volverá a jugar una final el próximo sábado 20 de diciembre, cuando enfrente a Platense, campeón del Torneo Apertura, por una nueva edición del Trofeo de Campeones. El encuentro se disputará desde las 18.00 en el estadio Único de San Nicolás y el Pincha llegará con el respaldo de ser el actual campeón del certamen, tras la consagración obtenida en 2024 frente a Vélez Sarsfield.

De cara a este compromiso decisivo, el club informó que la venta de entradas para la parcialidad albirroja se realizará de manera escalonada y exclusivamente a través de la plataforma Deportick. El cronograma comenzó el martes a la tarde con una instancia exclusiva para socios que cuentan con una tarjeta de una reconocida billetera virtual.

Ahora, este miércoles empezará el expendio para los socios generales con ranking de 336 a 1.000 puntos y los socios del interior que se ubiquen de los 190 a los 1.000 puntos. Todo arrancará a las 14.00 y los fanáticos podrán acceder a los casi 14 mil tickets que puso a disposición la organización de la Liga Profesional.

En tanto, el jueves 18 a las 14.00 se habilitará la venta para los socios generales con ranking de 335 a 0 puntos y los socios del interior de 189 a 0 puntos. Ese mismo día, a partir de las 20.00, se abrirá la venta para no socios, únicamente en caso de existir remanente.

Desde la institución aclararon que en ninguna de las etapas de venta se garantiza la obtención de entradas ni la ubicación. Además, los valores informados corresponden a socios e incluyen un 5% adicional en concepto de cargos por servicio. Por último, se destacó que las localidades de Platea serán limitadas, ya que ese sector será compartido con la parcialidad del Calamar y la organización del evento.

Además, habrá colectivos para los que pretendan viajar al estadio, a un valor de 28 mil pesos, desde este miércoles a las 15.00 se podrán comprar mediante Ticketing del Pincha. Se pueden abonar los boletos en tres y seis cuotas con interés, amortizando el 50 por ciento del esfuerzo económico de los hinchas. Serán 40 los colectivos que partirán del Jorge Luis Hirschi al Único el sábado desde las 10.00.

Los valores de las entradas

Popular Reynoso: $50.000.

Tribuna Lateral Rucci: $65.000.

Platea Del Pozo (Sector Estudiantes): $100.000.