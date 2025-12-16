Otra cita con la historia: Estudiantes va por el Trofeo de Campeones en San Nicolás

Todavía resuena el festejo por el Clausura, pero en Estudiantes no hay tiempo para detenerse. El calendario marca una nueva final y el objetivo vuelve a estar claro: ir por todo. El próximo sábado, desde las 18, el equipo albirrojo disputará el Trofeo de Campeones ante Platense en el Estadio San Nicolás, en un cruce que reunirá a los dos campeones de la temporada.

La confirmación del horario llegó tras una serie de reuniones entre la Liga Profesional, la AFA y el Ministerio de Seguridad bonaerense. A través de Aprevide se resolvió que el partido se juegue con luz natural, priorizando la seguridad y garantizando un regreso ordenado de los hinchas a sus lugares de origen. La medida apunta a minimizar riesgos y asegurar que la final se viva como una verdadera fiesta del fútbol argentino.

En lo deportivo, Estudiantes llega en alza. Campeón del Torneo Clausura, con un equipo consolidado y un cuerpo técnico que volvió a demostrar temple en instancias decisivas, el Pincha buscará cerrar el 2025 con otro título nacional. Del otro lado estará Platense, ganador del Apertura y protagonista de un año histórico, que intentará dar el golpe y sumar una estrella inédita para su historia.

La final se jugará en el Estadio San Nicolás y contará con transmisión en vivo por TNT Sports y ESPN Premium. Como ocurre en este tipo de eventos, la organización estableció un esquema de venta de entradas exclusivamente online a través de Deportick, con una preventa para clientes de Naranja X y una posterior instancia destinada a socios de ambos clubes. En caso de existir remanente, se informará la venta para no socios.

Para los hinchas de Estudiantes, los precios van desde los $50.000 para populares de socios hasta los $150.000 en plateas para no socios. Un esfuerzo importante, pero que no suele frenar al pueblo Pincha cuando se trata de una final.

Con San Nicolás como escenario neutral, un horario definido y dos equipos que llegan con hambre de gloria, el Trofeo de Campeones empieza a jugarse antes del pitazo inicial. Estudiantes sabe de finales, sabe de presión y sabe de noches grandes. El sábado tendrá otra oportunidad de ratificarlo y seguir agrandando su historia.