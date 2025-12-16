Turf: Oro Azteca termina de perder por los palos y hoy buscará ganar por afuera

Por Galopón

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. En el Hándicap “Hipódromo de San Isidro” (1.200 mts.), volvemos a confiar en Oro Azteca, un rendidor hijo de Empire Aztec con una cartilla de presentación que lo ubica en la cúspide, al que le cuesta salir de abajo pero cuando calienta motores tiene una temible atropellada. Con esa receta es titular de cuatro triunfos –uno de ellos de corte jerárquico- y con innumerables arrimes en el nivel máximo que lo hace cargar en esta competencia 58 kilos, dando ventaja a la mayoría de sus rivales. Viene de un recorrido jerárquico al más alto nivel, tanto acá como en Palermo, que le suma méritos. En la recta palermitana del Gran Premio “Maipú” (G I-1.000 mts.), quedó a poco más de ocho cuerpos de El Epecuén y a vuelta de hoja, en el “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.), terminó a la misma distancia de El Resero Con Capa, en dos actuaciones ponderables contra los velocistas más destacados del momento. Por estas muestras, lo plebiscitamos -días atrás- para alzarse con el Especial “Haras San Benito”, dando la impresión que por los palos se quedó “corto” en su atropellada, para finalizar tercero de Arrostro a poco más de un cuerpo, sin soltar todo el rollo. Insiste Jairo Flores en su conducción y el sorteo externo le juega a favor.

Hándicap reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el noveno turno de la programación, con un lote de doce competidores, dispuestos a llevarse los $5.270.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Oro Azteca, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Payucano con reiteración de “placés” en carreras similares al de esta tarde. Y ni qué hablar de Glorioso Rim que llega a este enfrentamiento con el ego por las nubes - viene de hacerse jerárquico- y buscará repetir.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!