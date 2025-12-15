Verón: “Tenemos que hablar, pero ojalá el 2026 sea con Eduardo a la cabeza”

Con la victoria que consiguió ante Racing en la final del Torneo Clausura, Eduardo Domínguez conquistó su cuarto título como entrenador de Estudiantes. Aunque tiene la mira puesta en el Trofeo de Campeones que tendrá que definir el sábado frente a Platense, su vínculo contractual con el club llega a su fin este mismo diciembre. Por eso, Juan Sebastián Verón no le escapó a la pregunta del momento y confesó que le gustaría renovarle el contrato de cara a la temporada 2026.

“Ojalá sea con Eduardo a la cabeza”, reconoció el presidente del Pincha en TyC Sports. De todos modos, segundos antes aclaró: “Nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar y planificar”.

La máxima autoridad de la institución platense recalcó que será indispensable organizarse con el técnico en caso de acordar su continuidad. “Tenemos que saber que por delante tenemos objetivos nuevos que van a ser más complejos”, sentenció Verón.

Con 1.013 días en el cargo, Eduardo Domínguez (que asumió en marzo de 2023) dirigió 156 partidos en Estudiantes. Hasta el momento, ganó 70, empató 41 y perdió los 45 restantes.

Desde su llegada, conquistó cuatro títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024 y Torneo Clausura 2025. No obstante, esta cifra puede extenderse si le gana a Platense el Trofeo de Campeones 2025.

Una de las fotos de la consagración fue el tibio saludo entre el “Barba” y “Chiqui” Tapia al momento de la entrega de la medalla. Todo mientras Verón seguía en la tribuna por la sanción de seis meses para no poder ejercer su cargo de Presidente albirrojo. Pocos minutos más tarde, el Presidente de la AFA extendió sus congratulaciones también en redes sociales, dedicado un posteo en su cuenta personal de Twitter: “Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha”.