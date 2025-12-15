El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo entre sus seguidores

Con la temporada 2025 de la Fórmula 1 ya finalizada y los pilotos ingresando en el receso de vacaciones, la actividad en pista se detuvo, pero no así las noticias. Mientras en las fábricas los ingenieros trabajan de cara al 2026, en ese contexto, Franco Colapinto volvió a ser tendencia al despedir el año con un posteo en redes sociales que no pasó inadvertido y generó revuelo entre sus seguidores.

El pilarense compartió en su cuenta de Instagram una publicación con cuatro imágenes para agradecer el acompañamiento durante la temporada. Sin embargo, el texto original llamó mucho la atención al hacer referencia a su número insignia, el #43, al señalar que lo iba a “extrañar”, una frase que abrió la puerta a todo tipo de especulaciones de cara al futuro.

“Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”, escribió Colapinto en el mensaje que rápidamente se viralizó. Entre los comentarios, una seguidora le marcó la confusión: “¿Cómo que vas a extrañar el 43?”. A las pocas horas, el argentino acusó recibo del revuelo generado y decidió modificar el posteo, eliminando esa parte del texto para descartar cualquier teoría.

El número 43 no es un detalle menor en la carrera de Colapinto. Se trata de una marca personal con una fuerte carga emocional, ya que fue el dorsal que utilizó su papá, Aníbal, durante su etapa como piloto de Turismo Carretera. Por eso, cada mención despierta sensibilidad entre sus hinchas.

Para cerrar el año con un tono bien argentino, Franco acompañó la publicación con el tema “Me vas a extrañar”, de Damas Gratis, aportándole un color especial a este descanso que servirá para recargar energías antes de una temporada clave.