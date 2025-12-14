Estudiantes de la patria representará al país en otra Copa Libertadores

Ayer no solamente se definió el campeón del Torneo Clausura sino también otro representante de Argentina para la próxima Copa Libertadores de América.

Estudiantes, que ya jugó el certamen internacional este año, volverá a obtener ingresos por clasificar directamente a la fase de grupos. Por cada partido jugado obtendrá un ingreso en dólares que le permitirá proyectar un presupuesto acorde a las expectativas que se vayan generando.

Además del Pincha también lograron el derecho a jugar la Libertadores 2026 Platense por haber ganado el torneo Apertura, Independiente Rivadavia de Mendoza por haber ganado la Copa Argentina, Lanús por haber ganado la Copa Sudamericana 2025 y Rosario Central de forma directa por haber terminado primero en la tabla anual. Además, El Canalla recibió el título que le otorgó la AFA y que desató una controversia con Estudiantes con la polémica del pasillo de espaldas.

Cabe resaltar que a comienzos de este 2025 el Pincha se puso como meta poder pelear la Libertadores, pero a pesar de haber llegado a la instancia de cuartos de final, fue uno de los equipos de mejor performance dentro de los argentinos.

Ahora, con la base del equipo que acaba de consagrarse campeón, el Pincha buscará volver a representar con hidalguía al fútbol argentino en el plano internacional cuando comience a jugarse la fase de grupos a finales de marzo y comienzos de abril del año que viene.

El 13 de diciembre, una fecha especial para el León

El que dijo que el número 13 es mala suerte se equivocó. Al menos en los últimos 19 años, Estudiantes sumó tres títulos un 13 de diciembre como ocurrió ayer.

Por un lado, un día como el de ayer pero en 2006, el equipo del Cholo Diego Pablo Simeone vencía 2 a 1 a Boca en la Final del torneo Apertura y se consagró campeón por primera después después de 24 años sin títulos.

Luego, el 13 de diciembre pero del 2023, Estudiantes también cortó una racha de trece años sin campeonatos oficiales ganando la Copa Argentina en la cancha de Lanús ante Defensa y Justicia.

Finalmente ayer, un 13 de diciembre de 2025, el equipo volvió a levantar una Copa y a consagrarse campeón por 15ta vez de manera oficial en el profesionalismo al vencer por penales a Racing en la Final del torneo Clausura.