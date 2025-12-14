Primer gol de pelota parada en varios meses

Con la mística y el aura del recordado Juan Ramón Verón que le había metido un gol histórico al Manchester United en 1968, Guido Carrillo cortó una mala racha de partidos sin goles de pelota parada para Estudiantes. El delantero de Magdalena volvió a jugar ayer tras casi un mes y medio de inactividad producto de una dura sanción y en el tiempo de descuento del partido capturó una asistencia tras un córner y enmudeció a los hinchas de Racing que estaban esperando el final del partido.

En lo que va del 2025, el Pincha sumó varias derrotas y goles en contra con jugadas de pelota parada en contra y muy pocos puntos cosechados como consecuencia de saber explotar esta estrategia. Esto resultó un motivo de comentarios y críticas de ex jugadores y ex dirigentes que observaron como un déficit en el ciclo de Domínguez la explotación de esta estrategia.