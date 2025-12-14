Domínguez sumó otro título y ahora se pone firme para seguir

Eduardo Domínguez se consolidó ayer como el segundo entrenador más ganador de la historia de Estudiantes al coronarse con la cuarta estrella desde que se hizo cargo del equipo en marzo del año pasado.

El equipo sumó ayer una nueva estrella oficial y con el técnico es el cuarto título reconocido de forma consecutiva en los últimos dos años.

En total, Domínguez cosechó cuatro campeonatos oficiales y en la historia de los entrenadores campeones con Estudiantes está solo detrás de Zubeldía que logró seis estrellas oficiales para el club, contando el torneo Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores del 68, 69 y 70, la Copa del Mundo de 1968 y la Copa interamericana.

Además, Eduardo Manera ganó el torneo de 1983 y Carlos Bilardo el de 1982 que se definió en 1983.

Asimismo, Alejandro Sabella ganó dos campeonatos como entrenador, contando el Apertura 2010 y la Copa Libertadores de 2009.

También fue campeón de Primera Diego Pablo Simeone como entrenador en el torneo Apertura 2006.

Este nuevo campeonato de Eduardo Domínguez llega justo en la antesala a la posible renovación de su contrato, en un año muy especial, en el cual el propio técnico deslizó en varias ocasiones que no vería con buenos ojos seguir en el puesto.

Ahora “El Barba” tiene dos opciones: o irse por puerta grande sabiendo que quedará en la historia de la institución. O bien quedarse a pelear una mejora en su contrato por los resultados obtenidos y dirigir al equipo en la próxima Copa Libertadores.

Tabla de técnicos Campeones

Osvaldo Zubeldía 6

Eduardo Domínguez 4

Alejandro Sabella 2

Carlos Bilardo 1

Eduardo Manera 1

Diego Simeone 1