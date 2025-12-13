Estudiantes va por la gloria en Santiago del Estero

Estudiantes quiere cerrar el 2025 levantando una copa. La delegación albirroja arribó este viernes por la tarde a Santiago del Estero y quedó concentrada en el Hotel Hilton, donde descansa a la espera del duelo decisivo de hoy por la noche. A las 14.30 de ayer, bajo un calor agobiante, el plantel llegó al hospedaje y comenzó a sentir el clima denso que marcará la previa del choque por el título.

Horas más tarde, el equipo realizó el último entrenamiento en el predio Julio Marchant, en La Banda. La práctica fue intensa y se desarrolló con una sensación térmica cercana a los 35 grados, un escenario que obligó al cuerpo técnico a dosificar cargas y priorizar conceptos tácticos. No fue una jornada más: fue el último ensayo antes de salir a buscar una nueva estrella.

Eduardo Domínguez aprovechó la práctica para despejar dudas y confirmar lo que ya se intuía. Habrá un solo cambio respecto del once que venció a Gimnasia en el Clásico Platense: el regreso de Guido Carrillo, quien vuelve tras cumplir su suspensión y será titular en lugar de Lucas Alario. Sin sorpresas ni retoques de último momento, el Barba apuesta por la base que lo trajo hasta acá.

Así, Estudiantes formará con: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. Un equipo equilibrado, con carácter en el medio, desequilibrio por las bandas y un nueve de referencia para pelear cada pelota.

Del otro lado, Racing también tiene prácticamente definido su once para la final. La Academia saldría con: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.

Con todos los futbolistas concentrados y el plan de juego claro, Estudiantes entra en la cuenta regresiva. Hoy desde las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, el Pincha irá por el título que puede cerrar un año intenso, cambiante y cargado de emociones. Todo está listo. Ahora, que ruede la pelota.