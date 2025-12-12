Este viernes la Familia Pincha empieza su periplo a Santiago

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Aprevide, confirmó el dispositivo previsto para el desplazamiento de las parcialidades de Estudiantes de La Plata y Racing Club rumbo a Santiago del Estero, donde el sábado 13 de diciembre a las 21 se disputará la final del Clausura en el Madre de Ciudades.

El operativo fue coordinado en conjunto por los organismos de seguridad de Buenos Aires, junto a las policías de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, en una reunión encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se definieron trayectos, horarios y puntos de control para garantizar un traslado ordenado y sin cruces entre simpatizantes.

La delegación de Estudiantes iniciará su viaje el viernes 12 a las 22, partiendo desde el Jorge Luis Hirschi. El recorrido oficial será por avenida 44 hasta la Ruta 6, luego por Ruta 8 y desde allí hasta el límite con Santa Fe. Durante todo el trayecto en territorio bonaerense, la Policía provincial realizará un acompañamiento preventivo, con paradores programados para monitoreo y asistencia.