Peñarol y Montoro juegan en Brandsen

Este sábado por la tarde se va a estar disputando la gran definición por el primer ascenso a la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol 2026. Peñarol Infantil y Curuzú Cuatiá se van a enfrentar en el Pancho Varallo, la cancha de Asociación Coronel Brandsen en Los Hornos.

Desde las 16.00, aunque podría pasar a las 17.00, el ganador del Apertura y el del Clausura de la ‘B’ van a medir fuerzas por el primer boleto a la máxima categoría del fútbol de los barrios, recordando que el Portugués viene de ganarle el pasado miércoles a Villa Montoro en Nueva Alianza por 3-1, lo que le permitió jugar este encuentro.

Vale destacar que For Ever espera por el perdedor de este partido para dirimir el segundo ascenso, juego que se dará el miércoles venidero, en tanto que el sábado 20 será la promoción con Círculo Cultural Tolosano esperando rival.