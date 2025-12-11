Los triperos festejaron su día con una colecta récord

La jornada por el Día del Hincha de Gimnasia terminó con shows musicales, homenajes y fuegos artificiales en los jardines del Bosque. Pero por la mañana, más de 100 triperos y triperas se acercaron al Salón Decano para participar de la tradicional colecta de sangre. Según le confirmaron a diario Hoy, fue la jornada de donación de sangre con más participantes en los últimos cinco años. Gran trabajo de las filiales y agrupaciones en conjunto con el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. El Lobo lleva adelante el Día del Hincha desde el 2001, un festejo que nació de un reclamo genuino en 1990 por la cesión de las tierras del Bosque y que se extendió como una tradición más a lo largo del tiempo. En ese entonces, un grupo de hinchas y socios de Gimnasia marchó a la Municipalidad de La Plata exigiendo la cesión definitiva del las tierras. Aquella marcha, convocada por Néstor Basile en su medio Tribuna Gimnasista, representó el puntapié inicial para que la entidad mens sana finalmente se hiciera dueña de las tierras.