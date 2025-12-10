Champions League: con gol de Julián Álvarez, el Atlético Madrid ganó en Países Bajos

Atlético de Madrid le ganó 3 a 2 al PSV Eindhoven en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Champions League. Julián Álvarez fue el gran protagonista al anotar el gol del empate parcial y alcanzar un nuevo hito en su carrera: llegó al undécimo tanto en competiciones europeas con el club madrileño. Además, este tanto no solo le permitió superar a Raúl García en la tabla histórica de goleadores del “Colchonero” en Europa, sino que lo posicionó como el decimocuarto máximo anotador del club en competiciones continentales.

El grito del delantero argentino, que significó el empate transitorio 1-1, llegó tras una jugada de presión alta en la salida del PSV. Giuliano Simeone recuperó el balón, lo cedió a Sorloth y el noruego asistió a La Araña, quien definió sin oposición. La acción se produjo a los 36 minutos del primer tiempo, consolidando la racha del argentino, que suma tres partidos consecutivos anotando en la Champions League.