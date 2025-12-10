City Land bajó por primera vez a esta pista y fue para triunfar

Por Galopón

En una tarde gris y desteñida, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de dieciseis cotejos. En el Especial “Lux Lucis” (1.400 mts.), la victoria fue para City Land coincidiendo con su primera actuación en esta pista, ya que toda su campaña la desarrolló principalmente en el hipódromo palermitano donde también entrena. Vino cerca del fuego que avivaban Funny Polly y Puerta Plateada pero sin chamuscarse, para avanzar en la recta y muy cerca del disco pasó de largo a la nombrada Puerta Plateada, cuando ésta ya gastaba a cuenta. En el disco fue un cuerpo de diferencia, mientras que tercera –a tres largos- finalizaba Emma Linda. Así, la pupila de la entrenadora María Alvarez logró el triunfo más importante de su breve campaña y conducida por el jockey Elvio Candia Gutiérrez, redondeó la quinta victoria y primera de corte jerárquico, en tan solo trece salidas a la pista.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con las nueve participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de City Land, que prometía un sport de $3.40, superando levemente lo reunido por Emma Linda ($3.65).

Abiertos los partidores, City Land asomó levemente al frente, pero enseguida se vio rebasada por Funny Polly que se adueñó de la delantera con el pescuezo de ventaja sobre Puerta Plateada, quedando enseguida City Land y Mayora Chuck. Con un ritmo sostenido culminaron la recta de enfrente con el puntero que contenía por el pescuezo a Puerta Plateada y de esa forma se internaron en el codo de la calle 41, donde Puerta Plateada fue decididamente sobre la posición de la puntera a la que igualó, mientras a cuerpo y medio se desempeñaba Mayora Chuck, con leve ventaja sobre City Land.

En la mitad de la elipse, Puerta Plateada se distanció dos cuerpos de Funny Polly, mientras que la favorita pasaba decididamente al tercer lugar y de esa manera ingresaron a la recta de la definición con Puerta Plateada que intentó la escapada y se encomendó al disco. En tanto City Land con potente acción avanzaba por media cancha; así, faltando pocos metros para la definición pasó de largo a la puntera para ganarle en la raya por un cuerpo.

El ganador vino en 23s.97/100; en 46s.90/100 y en 1m.11s.71/100 hasta completar 1m.24s.41/100 para los 1.400 metros de pista normal.