El Pincha ya piensa en la final ante Racing

Todo confirmado para la definición del Torneo Clausura 2025: Racing y Estudiantes se enfrentarán en la gran final del campeonato el próximo fin de semana. La Academia viene de vencer 1-0 a Boca en la Bombonera, mientras que el Pincha derrotó por el mismo resultado a Gimnasia en el derbi platense . Ambos elencos se medirán en un último mata-mata para disputar el título y el último pasaje a la Copa Libertadores en juego.

El duelo decisivo será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas debido a las altas temperaturas que sacuden la provincia en esta parte del año. Cabe recordar que el ganador de este partido jugará el “Trofeo de Campeones” el sábado siguiente ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás.