El clásico terminó fuera de la cancha: graves incidentes en el centro platense

Lo que tenía que ser una jornada de fiesta por una edición tan importante del clásico entre Gimnasia y Estudiantes no finalizó de la mejor manera para algunos simpatizantes del Lobo por incidentes en el Juan Carmelo Zerillo, pero los inconvenientes también se extendieron al centro platense, con un grave altercado entre fanáticos de ambas parcialidades.

Es que una vez finalizado el partido muchos hinchas del Pincha salieron a las calles de la ciudad, como también para dirigirse a las instalaciones del Mariano Mangano para celebrar con los jugadores, pero una buena cantidad decidió acercarse a la mítica esquina de 7 y 50, un punto neurálgico de festejos.

Desgraciadamente, mientras muchos se acercaban allí para festejar, otros pasaban a la salida del Bosque con una bronca importante y la impotencia lógica de la derrota, por lo que hubo corridas, robo de camisetas y gritos en los alrededores, al punto tal que a un fanático del León se lo tuvieron que llevar en patrullero en las cercanías de avenida 1 para evitar que le den una brutal golpiza.

Este medio pudo conocer que hubo un grupo de gente del Lobo que se robó algunas remeras, pero tras una gresca, algunos pudieron recuperar su objeto preciado. De inmediato se acercó personal del Comando de Patrulla, pero también hubo forcejeos con los efectivos.

Lamentablemente, lejos de terminar todo allí, hubo robos de prendas de Gimnasia que fueron quemadas en el medio de la calle, al tiempo que previo a los festejos hubo una actividad religiosa que también se vio interrumpida por un altercado entre simpatizantes y activistas que no pasó a mayores pero también significó un suceso de tensión.

Además, llegaron mensajes a este medio explicando que hubo diferentes episodios en barrios de la ciudad, pero por suerte nada pasó a mayores y la jornada se pudo cerrar con tranquilidad.