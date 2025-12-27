Tenis: los ocho argentinos que disputarán la clásificacion al Australian Open

El Abierto de Australia dará inicio a la temporada grande del tenis y, como es habitual, la fase de clasificación será el primer gran desafío para un grupo de jugadores argentinos que buscarán meterse en el cuadro principal del primer Grand Slam de 2026, que se disputará sobre las canchas rápidas de Melbourne Park.

Serán ocho los representantes albicelestes que comenzarán su camino desde la qualy. En el cuadro femenino competirán Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, mientras que entre los varones dirán presente Román Burruchaga, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich y Facundo Díaz Acosta, todos con el objetivo de superar las tres rondas preliminares y acceder al Main Draw.

Entre los hombres, una de las principales expectativas estará puesta en Román Burruchaga. El tenista de 23 años, actualmente ubicado en el puesto 105 del ranking ATP —el mejor de su carrera—, afronta la próxima temporada con la meta clara de consolidarse dentro del Top 100. El 2025 representó un punto de quiebre en su desarrollo profesional, con la obtención de sus primeros tres títulos ATP Challenger en Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe. Además, logró disputar por primera vez un Grand Slam tras superar la clasificación de Roland Garros y sumó actuaciones resonantes en el Masters 1000 de Roma, donde alcanzó la segunda ronda tras vencer a Lorenzo Sonego, y en el ATP de Gstaad, donde llegó hasta los cuartos de final.

Marco Trungelliti, por su parte, continúa demostrando vigencia en el circuito a los 35 años. Ubicado en el puesto 129 del escalafón mundial, el santiagueño viene de consagrarse campeón en los Challenger de Lyon, Tulln y Targu Mureș durante la última temporada. Será su duodécima participación en la qualy del Abierto de Australia, instancia que logró superar en tres ocasiones. En el cuadro principal del certamen oceánico registra una victoria, obtenida en la edición 2016.

Facundo Díaz Acosta (213°) llegará a Melbourne con el desafío de dejar atrás un 2025 marcado por las lesiones, que lo mantuvieron varios meses alejado de las canchas. El campeón del Argentina Open 2024, que supo alcanzar el puesto 47 del ranking mundial, buscará recuperar continuidad y reencontrarse con su mejor nivel. Finalmente, Juan Pablo Ficovich (161°) intentará cumplir el sueño de disputar por primera vez un cuadro principal de Grand Slam y tendrá en Australia una nueva oportunidad para lograrlo.