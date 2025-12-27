El hijo de Miguelo continuará jugando en el Matador

Tigre respira aliviado de cara al 2026, con la clasificación a la Sudamericana como premio al buen rendimiento en 2025. Ignacio Russo, goleador del equipo, empieza a aclarar su futuro y todo apunta a que extenderá su vínculo con el Matador hasta diciembre de 2028.

El Matador avanzó en las negociaciones con Central para adquirir el 50% restante de los derechos del jugador de 25 años. Ya existe un acuerdo de palabra entre las partes, y la operación se cerraría en los próximos días, permitiendo que Russo firme un contrato largo con los de Victoria.

La continuidad del atacante es una excelente noticia para Diego Dabove, quien en las últimas horas también selló su renovación como entrenador. Russo fue pieza clave en el Clausura: disputó todos los partidos, incluyendo octavos ante Lanús y cuartos contra Racing, y anotó 5 goles. En el Apertura, había repetido la misma cifra goleadora, aunque la aventura terminó frente a San Lorenzo.